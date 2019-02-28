محافظ الجيزة: ترميم العقارات المجاورة لعقار بولاق المنهار

كتب - إسلام ضيف:

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه تم الاتفاق مع المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، على ترميم العقارات المجاورة للعقار المنهار أمس الأول الثلاثاء ببولاق الدكرور.

وأضاف راشد - عقب تفقده موقع العقار المنهار والعقارات المجاورة له اليوم الخميس- أن الشركة بدأت الشركة عملها صباح اليوم، حيث تم الاستعانة بمتخصصين من كلية الهندسة جامعة القاهرة؛ لوضع تقرير فني لكيفية تنفيذ الترميمات اللازمة للعقارات المتأثرة؛ حفاظًا على حياه المواطنين، وذلك تمهيدًا لبدء الأعمال من خلال الشركة على الفور.

وأوضح أنه تم تخصيص عدد من الحافلات من خلال جهاز السرفيس والنقل الجماعي؛ للتيسير على السكان في نقلهم إلى أماكن بديلة لحين الانتهاء من أعمال الترميمات اللازمة للعقارات، مشيرا إلى أن المحافظة ستقدم كل سبل الدعم اللازمة للتيسير على سكان العقارات، موجها رئيس حي بولاق الدكرور بالتواجد الدائم بموقع العقارات لحين الانتهاء من أعمال الترميمات اللازمة.