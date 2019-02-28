القوى العاملة: 1185 عاملًا تقدموا حتى الآن للعمل بإحدى دول الخليج

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت وزارة القوى العاملة تقدم 1185 عاملًا حتى اليوم الخميس، وهو آخر أيام قبول طلبات راغبي العمل بإحدى شركات المباني في إحدى دولة الخليج.

وقالت الوزارة - في بيان اليوم - إنه فور غلق باب التقديم اليوم، سيتم تحديد موعد اختبارات القبول لاختيار 50 عامل إنتاج من بين المتقدمين، وذلك من قبل لجنة من شركة دولة العمل بحضور مسؤولي التشغيل بالوزارة.

كان وزير القوى العاملة محمد سعفان قد أعلن في وقت سابق أن الراتب الشهري لشغل هذه الوظيفة سيكون بعملة دولة العمل وهو ما يوازي 8 آلاف و600 جنيه، فضلا عن توفير المسكن والمواصلات والبدلات والإضافي وتذكرة السفر، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.

ونوه الوزير بأن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.