"العصار" يلتقي وزير بيئة الروماني لبحث التعاون المشترك

كتب- محمد سامي:

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ستيفان رادو أوبريا، وزير بيئة الأعمال والتجارة الروماني، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتور ميهاي ستيفان ستوبارو سفير رومانيا بالقاهرة.

وحسب بيان، الخميس، شهد اللقاء، استعراض الإمكانيات التكنولوجية والفنية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي ، كما تم مناقشة موضوعات التعاون المشترك القائمة بين الجانبين ومنها التعاون في مجال تصنيع ماسحات الأشعة السينية في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة TST الرومانية، والتعاون في مجال تطوير المعدات الزراعية بالتعاون مع شركة تيتان ماسيني الرومانية.

وبحث اللقاء، إمكانية التعاون المشترك بين شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وشركة UMEB الرومانية في مجال تصنيع المحركات الكهربائية من خلال نقل تكنولوجيا التصنيع وإنشاء خط إنتاج للمحركات الكهربائية بالشركة، وتم الإشارة إلى زيارة ممثلي وزارة الإنتاج الحربي لعدد من الشركات الرومانية ومعهد بحوث تصميم وتطوير المعدات الزراعية عام 2017 حيث تم الإطلاع على الإمكانيات التكنولوجية بهذه الشركات وأكد الجانبان على ضرورة وضع آليات لتعظيم الاستفادة من هذه الزيارة وتفعيل تعاون ثنائي يحقق المصلحة المشتركة للطرفين، وخلال اللقاء تم تحديد أولويات التعاون بين الطرفين من خلال إقامة شراكات تهدف إلى نقل تكنولوجيات تصنيع المعدات الرومانية لشركات الإنتاج الحربي تثمر عن تصنيع منتج ذو جودة عالية وبسعر منافس يمكن تسويقه بالسوق الأوربية خاصة فى ظل أن رومانيا تترأس الاتحاد الأوربى وأن مصر تترأس الأتحاد الأفريقي إلى جانب التسويق بالأسواق الأفريقية والتي تعتبر أسواقاً واعدة لجميع المنتجات المخطط المشاركة فى تصنيعها بمصر والتى يمكن إعتبارها نقطة إنطلاق لافريقيا والدول المحيطة لتسويق المنتجات لها، كما تم الإشارة إلى إمكانية التعاون في مجالات (تدوير المخلفات ، إقامة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، معدات الري الحديث).

من جانبه أعرب وزير الأعمال الروماني عن تطلعه إلى تفعيل التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في مختلف المجالات، وأبدى سعادته بعقد هذا اللقاء الذي يأتي على هامش زيارته لمصر للمشاركة في الدورة الثالثة للجنة المصرية الرومانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني المنعقدة خلال الفترة من 26-28 /2/2019 ، وأكد على اهتمام الجانب الروماني بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب المصري، وأوضح أنه سوف يقوم بتشجيع الشركات الرومانية للاستثمار في مصر في مختلف المجالات خاصةً في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي وقانون الاستثمار الجديد والتي ساهمت في تعزيز الاقتصاد المصري، كما أعرب عن الرغبة فى قيام الشركات المصرية بالاستثمار في رومانيا خاصة وأن الاقتصاد الروماني يشهد تطوراً سريعاً نظراً للتعاون مع الاتحاد الأوروبي وتطوير الصناعة بها اعتماداً على التكنولوجيا الأوروبية المتقدمة وأنه يدعو شركات ووحدات الإنتاج الحربى لزيارة الشركات الرومانية للإطلاع علي تقدم تكنولوجيا المعلومات وتأمينها والمعدات الزراعية ومعدات حماية البيئة إلى جانب تصنيع العدادات الذكية وتبادل الوفود في مجال التدريب.

وخلال اللقاء أعرب سفير دولة رومانيا بالقاهرة عن عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والتى تمتد إلى بدايات القرن الماضى وأنه سيتم الاحتفال هذا العام بمرور (112) سنة علي بدء التعاون بين الدولتين.

وفي نهاية اللقاء تم توجيه دعوة للشركات الرومانية لتشكيل فريق فني لزيارة الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للإطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها على أرض الواقع وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين في مجالات التصنيع المختلفة، وتم التأكيد على أن استراتيجية الوزارة تقوم على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة إلى الشركات التابعة لها، في إطار تطوير وتحديث خطوط الإنتاج والمنتجات بالإستعانة بالتكنولوجيات العالمية المتقدمة.

كما تم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم يتم توقيعها بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي ووزارة بيئة الأعمال والتجارة الرومانية تشمل مجالات التعاون التي سيتم الاتفاق عليها.