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    قرار جمهوري بشأن التعاون المصري الأمريكي في العلوم والتكنولوجيا

    12:07 م الخميس 28 فبراير 2019
    قرار جمهوري بشأن التعاون المصري الأمريكي في العلوم والتكنولوجيا

    الرئيس السيسي

    كتبت-ياسمين محمد:

    نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 9 الصادر بتاريخ اليوم الخميس الموافق 28 فبراير سنة 2019، قرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 2018، بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا والموقع ف بالقاهرة بتاريخ 24 يوليو 2018.

    وتضمن القرار مادة وحيدة نصت على: "بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ووفق على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا والموقع في القاهرة بتاريخ 24/7/2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".

    الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بشأن التعاون المصري الامريكي في العلوم والتكنولوجيا

    اتفاقية منحة المساعدة مصر الولايات المتحدة العلوم والتكنولوجيا

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