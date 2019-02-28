بعد تكليفه بمهام النقل.. جولة لوزير الكهرباء في محطة مصر

كتب- أحمد نجيب:

أجرى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمكلف بتسيير أعمال وزارة النقل جولة تفقدية صباح اليوم بمحطة مصر للسكك الحديدية في رمسيس؛ لمتابعة انتظام العمل بالمحطة والتأكد من انتظام القطارات. وحسب بيان، الخميس، رافق شاكر، الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل والمهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية.

وتفقد الوزير رصيف رقم 6 بمحطة مصر الذي شهد حادثة الجرار أمس واطلع من رئيس هيئة السكك الحديدية على التقدم في عمل اللجنة الفنية المشكلة الخاصة بالحادث، وطالب بتقرير مفصل عن الحادث، مؤكدا أنه لاتهاون مع أي مقصر، مشددا على إجراء أعمال الصيانة الدورية بكل دقة مع ضرورة عدم خروج أي قطار أو جرار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له والالتزام التام بتعليمات السلامة والأمان المنصوص عليها في لائحة السكة الحديد ونزول جميع قيادات السكك الحديدية إلى مواقع التشغيل للاطمئنان على تنفيذ هذه الاجراءات.

وتفقد الوزير غرفة مراقبة الكاميرات وشدد على ضرورة اليقظة التامة خاصة مع أهمية الغرفة في تأمين سلامة الركاب والقطارات.

وتوجه الوزير إلى أرصفة الوجهين البحري والقبلي، واطمأن على انتظام جداول التشغيل وسير القطارات وأن العمل يسير بمحطة مصر وفقا للجداول الخاصة بالتشغيل، موجها قيادات السكة الحديد بتقديم التسهيلات للركاب.

وأوضح شاكر، أن خدمة الراكب وتسهيل عملية التنقل الخاصة به وتحسين الخدمة المقدمة إليه يجب أن يكون لها اهتمام كبير بالتوازي مع رفع معدلات السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية.