الإسكان تعلن أولويات حاجزي الإعلان التاسع والثامن

كتب- محمد عبذالناصر:

أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الانتهاء من ترتيب الأولويات بعد التحديث لكل من حاجزي الإعلان التاسع، والإعلان الثامن (الكراسة الحمراء – الكراسة الزرقاء)، بالمُدن والمحافظات التي يجرى التعامل عليها بشروط الإعلان العاشر ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.

وأكدت مي عبدالحميد، في بيان اليوم الخميس، أنه جرى تحديث تلك الأولويات طبقًا للمُراجعة الدورية لنِسَب الرفض الناتجة عن عدم ثبوت صحة أى من البيانات المُقدمة من المواطنين الحاجزين بالموقع الإليكترونى الرسمى للصندوق والتى تم إرسالها بمعرفتهم، والتى تبين قيمة الدخل والحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة والإعاقة، وذلك بالنسبة لحاجزي الإعلان التاسع، أو نتيجة الاستعلامات الميدانية لدى الصندوق، أو نتيجة الدراسة الائتمانية لدى جهات التمويل بالنسبة لحاجزي الإعلان الثامن، وعليه تُعد تلك النتائج مؤشرا لترتيب أولوية بدء التعامل على طلبات المواطنين ولا يعكس تأكيد قبول التخصيص للمواطن.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إجمالي عدد المواطنين داخل الأولوية بالإعلان التاسع بلغ 27509 مواطنين، مشيرة إلى أن هناك 5 مدن يزيد فيها عدد المتقدمين بالإعلان التاسع والمُنطبق عليهم الشروط عن عدد الوحدات المطروحة، وبيانها كالتالى (مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة بها 43026 مُتقدم، في مُقابل 23685 وحدة سكنية مُتوافرة، وحى عتاقة بمحافظة السويس به 3803 مُتقدمين فى مُقابل 3046 وحدة سكنية مُتوافرة، ومنطقة فاقوس بمحافظة الشرقية بها 955 مُتقدما فى مُقابل 535 وحدة سكنية مُتوافرة، ومنطقة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بها 814 مُتقدما فى مُقابل 145 وحدة سكنية مُتوافرة، ومنطقة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، بها 1152 مُتقدما فى مُقابل 98 وحدة سكنية مُتوافرة)، مع العلم أنه تم التعامل على جميع طلبات المواطنين بالخانكة فى محافظة القليوبية نظراً لرفع الأولوية عنها.

وأضافت مي عبدالحميد، أنه سبق إعلان إجراءات وآليات التعامل مع حاجزي الإعلان التاسع، ممن هم خارج الأولوية (المُنطبق عليهم الشروط ولم يقوموا بالتحويل إلى أماكن متوافر بها وحدات أو سـحب مقدم الحجز)، بمدينة 6 أكتوبر فقط، ويرغبون فى استمرار الحجز ولكن بشروط الإعلان العاشر ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، موضحة أنه يتم احتساب سعر الوحدة السكنية بنفس أسعار الإعلان العاشر، وذلك خلال مدة تنفيذ 30 شهراً لاستلام الوحدة السكنية، على أن يتم البيع بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7% سنوياً، ولا يتم تغييـرها طوال فترة التمويل بحد أقصى 20 عاماً، مع تقديم الصندوق دعماً نقدياً يصل إلى 40 ألف جنيه مصري وفقاً لدخل صاحب الطلب الحديث، وبشرط انطباق الشروط الخاصة بحدود الدخل المُعلن عنها وقت التقديم وفى حالة عدم إنطباق تلك الحدود وقت التقديم يتم رفض طلب العميل.

وأشارت إلى أن العملاء المُتقدمين على الإعلان التاسع بمدينة 6 أكتوبر فقط، ممن هم خارج الأولوية ويرغبون بالاستمرار فى حجز الوحدة السكنية (3 غرف وصالة) سيقومون بسداد فرق مقدم جدية الحجز وقدره 3160 جنيهاً، باعتباره جدية تحويل لدى مكاتب البريد المُميكن، حيث إن سعر بيع الوحدة السكنية 225 ألف جنيه قابلة للتغيير فى حدود نسبة 10% كحد أقصى، بالإضافة إلى تحصيل دفعات ربع سنوية بواقع 10 دفعات بمبلغ 2000 جنيه، أما فى حالة رغبة حجز الوحدة السكنية (غرفتين وصالة) فيُكتفى بمبلغ مُقدم جدية الحجز السابق سداده بالإعلان التاسع دون سداد فروق مقدم جدية حجز، ويشترط سداد 160 جنيها رسوما إدارية باعتبارها جدية تحويل لدى مكاتب البريد المُميكن، حيث إن سعر بيع الوحدة السكنية 185 ألف جنيه قابلة للتغيير فى حدود نسبة 10% كحد أقصى، ويشترط تحصيل دفعات ربع سنوية بواقع 10 دفعات بمبلغ 1500 جنيه.

وفيما يخص أولويات عملاء الإعلان الثامن ممن لهم حق الاستمرار بشروط الإعلان العاشر، قالت مى عبدالحميد: بلغ عدد المدن التـى يزيد فيها عدد المتقدمين والمُنطبق عليهم الشروط عن عدد الوحدات الجارى تنفيذها 4 مدن، وذلك على النحو التالي (722 مُتقدماً بمركز مغاغة بمحافظة المنيا مُقابل 384 وحدة سكنية جارٍ تنفيذها – 1061 مُتقدماً بمركز دمنهور بمحافظة البحيـرة مُقابل 80 وحدة سكنية جارٍ تنفيذها – 225 مُتقدماً بعزبة البـرج بمحافظة دمياط مُقابل 100 وحدة سكنية جارٍ تنفيذها – 1705 مُتقدمين بشطا بمحافظة دمياط مُقابل 1628 وحدة سكنية جارٍ تنفيذها)، مع العلم أنه تم التعامل على جميع طلبات المواطنين بكفر الدوار فى محافظة البحيـرة نظراً لرفع الأولوية عنها، مشيرة إلى أن ما سبق يُعتبر قاعدة عامة سيتم تنفيذها على باقى المُدن المثيلة بالإعلان الثامن، والتى سيتم تنفيذ وحدات جديدة بها حال توافر أراض.

وأشارت إلى أنه سبق أيضاً الإعلان عن الإجراءات المتبعة من جانب العملاء المُتقدمين على الإعلان الثامن بالكراسة الحمراء أو الكراسة الزرقاء فى المدن المذكورة فقط، ممن هم داخل الأولوية، ويرغبون بالاستمرار، وسيتم احتساب سعر الوحدة السكنية بنفس أسعار الإعلان العاشر وذلك خلال مدة تنفيذ 30 شهراً لاستلام الوحدة السكنية، على أن يتم البيع بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7% سنوياً ولا يتم تغييـرها طوال فتـرة التمويل بحد أقصى 20 عاماً، مع تقديم الصندوق دعماً نقدياً يصل إلى 40 ألف جنيه مصري وفقاً لدخل صاحب الطلب الحديث، وبشرط انطباق الشروط الخاصة بحدود الدخل المُعلن عنها وقت التقديم وفي حالة عدم إنطباق تلك الحدود وقت التقديم يتم رفض طلب العميل، ويشترط سداد فرق مقدم جدية حجز وقدره 5175 جنيهاً باعتباره مبلغ جدية تحويل لدى مكاتب البريد المُميكن، حيث إن سعر بيع الوحدة السكنية 225 ألف جنيه قابلة للتغييـر فى حدود نسبة 10% كحد أقصى، بالإضافة إلى تحصيل دفعات ربع سنوية بواقع 10 دفعات بمبلغ 2000 جنيه للحاجزين بالكراسة الحمراء فقط نظراً لسابق تحصيل دفعات ربع سنوية من الحاجزين بالكراسة الزرقاء خلال الفتـرات السابقة.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سيتم إرسال رسائل نصية (SMS) على أرقام الهاتف المُسـجلة لدى الصندوق للمواطنين السابق ذكرهم، بجانب نشر أسمائهم بالموقع الإليكترونى الرسمى للصندوق من خلال الرابط ([http://www.mff.gov.xn--eg%29-u7g/]www.mff.gov.eg)، ولن يتم قبول سداد أى من المبالغ المُشار إليها إلا للمواطنين المُدرجين ضمن المُستحقين، على أن يتم البدء في استقبال العملاء بمكاتب البريد المميكن بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 مارس 2019 وحتـى نهاية الشهر لسداد فروق مقدم جدية الحجز والرسوم الإدارية السابق ذكرها، وفى حالة عدم السداد فى التاريخ والمُهلة المُعلن عنها يلتـزم المواطن باسترداد مقدم جدية الحجز السابق سداده.

وأوضحت مي عبدالحميد، أنه فيما يخص سداد الدفعات ربع السنوية لكل من عملاء الإعلان التاسع والثامن الراغبين في الاستمرار بشروط الإعلان العاشر، وكذلك عملاء الإعلان العاشر المنطبق عليهم الشروط - والذين سيتم الإعلان عنهم في وقت لاحق قبل البدء في السداد - فإنه سيتم سداد الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية خلال الفتـرة من أول أبريل 2019 حتـى نهاية يونيو 2019، وفى حالة السداد بعد نهاية يونيو 2019 فيكون بغرامة تأخير تبلغ نسبتها 1,5% من قيمة الدفعة الأولى عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر، ويتم التعامل بذات القاعدة للدفعات ربع السنوية التالية.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن من لديه أي استفسار من عملاء الصندوق عليه التواصل مع مركز الاتصالات (على الأرقام الحالية وهي 1188 أو 5777 أو 5999 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي).