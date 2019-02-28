حدث ليلاً.. سائق جرار "محطة مصر" يكشف التفاصيل الكاملة للحادث

مصراوي:

سيطرت تداعيات حادث محطة مصر على الأحداث مساء أمس وإلى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إذ كشف علاء فتحي سائق الجرار المتهم في حادث "محطة مصر"، تفاصيل الحادث، فيما وزعت الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن مشروع قرارًا لإجراء انتخابات مبكرة في فنزويلا، لكن روسيا نقضت المشروع.

"إيد السرعة سايبة".. سائق جرار "محطة مصر" يكشف التفاصيل الكاملة للحادث

كشف علاء فتحي، سائق الجرار المتهم في حادث "محطة مصر"، تفاصيل الحادث الذي وقع صباح الأربعاء، بأحد أرصفة المحطة وتسبب في سقوط 20 قتيلًا، ونحو 43 مصابًا بحسب إحصاءات رسمية.

للمزيد اضغط هنا:

"الصحة" تكشف عن حالات مصابي حادث محطة مصر - فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن إجمالي عدد مصابي حادث قطار محطة مصر بلغ 43 مصابًا، خرج منهم 15 مصابًا بعد تحسن حالتهم، وتتبقى 28 حالة موزعة على المستشفيات.

للمزيد اضغط هنا:

النيابة في تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة بالدقي: قائدها تسارع مع أخرى

طلبت نيابة الدقي تحريات الأجهزة الأمنية حول حادث تصادم سيارة ميكروباص بأحد أعمدة الإنارة بمدخل كوبري الدقي، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، للوقوف على أسباب الحادث. للمزيد اضغط هنا:

الخارجية: مصر تواصل جهودها الحثيثة لاجتثاث جذور الإرهاب والتطرف

أكد الوزير المفوض إيهاب فهمي نائب مساعد وزير الخارجية مدير وحدة مُكافحة الإرهاب الدولي، مُواصلة مصر لجهودها الحثيثة من أجل اجتثاث جذور الإرهاب والتطرف، مشيرًا إلى الدور الرائد الذي تضطلع به لدعم أشقائها في دول القارة الأفريقية في هذا الصدد بما تمتلكه من أدوات متنوعة ومراكز للتميز مثل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام. للمزيد اضغط هنا:

رئيس ألبانيا لـ"مدبولي": ننتظر زيارة الرئيس السيسي التاريخية لبلادنا

استقبل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء اليوم، إلير ميتا، رئيس جمهورية ألبانيا، والوفد المرافق له، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب. للمزيد اضغط هنا:

مشروع قرار أمريكي لمجلس الأمن يدعو لإجراء انتخابات رئاسية في فنزويلا

تقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة حرة وعادلة في فنزويلا. للمزيد اضغط هنا:

روسيا توزع في مجلس الأمن مشروع قرار بشأن فنزويلا

أعلن المتحدث الصحفي باسم البعثة الروسية في الأمم المتحدة فيدور ستريجوفسكي، أن روسيا نقضًا للولايات المتحدة الأمريكية وزعت في مجلس الأمن مشروع قرار بشأن فنزويلا، يدعم حفظ استقلال وسيادة هذا البلد، وحل الأزمة القائمة من خلال "آلية مونتيفيديو". للمزيد اضغط هنا:

باكستان: عدم إدانة واشنطن للغارات الهندية أدى إلى زيادة التوترات مع نيودلهي

صرّح السفير الباكستاني لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أسد مجيد خان، أمس الأربعاء بأن إسلام آباد فسرت تعامل واشنطن مع قضية الغارات الجوية الهندية على بلاده على أنه تأييد للموقف الهندي. للمزيد اضغط هنا:

طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعًا لحماس غرب خان يونس

استهدف طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، موقعًا تابعًا للجناح العسكري لحركة حماس، غرب مدينة خان يونس، بثلاثة صواريخ، وذلك بحسب ما ذكره المركز الفلسطيني للإعلام. للمزيد اضغط هنا:

السودان: لا نقبل تدخل أمريكا وبريطانيا وكندا في شؤوننا

أكدت وزارة الخارجية السودانية، أن دول "الترويكا"، تتدخل في الشأن السوداني، منوهة بأن تلك الدول تمنح نفسها تفويضاً خاصاً للتعامل مع قضايا السودان، وأنها لن تقبل بذلك. للمزيد اضغط هنا:

ترامب وكيم: تبادل المكاتب الدبلوماسية فكرة جيدة