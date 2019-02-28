الأحد.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل المنتدى العالمي للتعليم العالي

كتب - محمد قاسم:

يعقد وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، الأحد المقبل، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل استعدادات عقد المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمي، بأحد فنادق القاهرة.

وتنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المنتدى العالمي للتعليم العالي، خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي من المقرر يناقش العديد من الموضوعات المهمة على مدار جلساته في 3 أيام.

وتتضمن أجندة فعاليات المنتدى جلسة حول الثورة الصناعية الرابعة "ما الذي يجب أن تقوم به الجامعات ومؤسسات البحث لإعداد أنفسهم والمجتمعات؟ والآفاق المستقبلية في التعليم العالي والتوظيف"، كما تعقد جلسة بعنوان التعليم والبحث وأهداف التنمية المستدامة.

وتشمل فعاليات المنتدى مناقشة بناء القدرات عبر قطاع التعليم والمجتمعات المحلية لتبادل المعرفة، ومعالجة أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التفكير الشخصي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتحمل المسؤولية، والعمل نحو تحقيق الإنجازات في أسرهم ومجتمعاتهم.

ومن المقرر مناقشة المناهج الدراسية، ودور وكالات تمويل البحوث في معالجة أهداف التنمية المستدامة، وإشراك المجتمع المدني والصناعة، وكذلك دور الشركاء الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني في التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب تخصيص جلسة حول الاقتصاد القائم على المعرفة، ومستقبل التعليم والتدريب المهني والتقني.​