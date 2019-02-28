  • عاجل:محطة مصر: جثث متفحمة ودماء على رصيف 6 (تغطية خاصة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حادث محطة مصر رامي مالك تركي آل الشيخ محمد صلاح الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019

    الأحد.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل المنتدى العالمي للتعليم العالي

    07:00 ص الخميس 28 فبراير 2019
    الأحد.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل المنتدى العالمي للتعليم العالي

    الدكتور خالد عبدالغفار

    كتب - محمد قاسم:

    يعقد وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، الأحد المقبل، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل استعدادات عقد المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمي، بأحد فنادق القاهرة.

    وتنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المنتدى العالمي للتعليم العالي، خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي من المقرر يناقش العديد من الموضوعات المهمة على مدار جلساته في 3 أيام.

    وتتضمن أجندة فعاليات المنتدى جلسة حول الثورة الصناعية الرابعة "ما الذي يجب أن تقوم به الجامعات ومؤسسات البحث لإعداد أنفسهم والمجتمعات؟ والآفاق المستقبلية في التعليم العالي والتوظيف"، كما تعقد جلسة بعنوان التعليم والبحث وأهداف التنمية المستدامة.

    وتشمل فعاليات المنتدى مناقشة بناء القدرات عبر قطاع التعليم والمجتمعات المحلية لتبادل المعرفة، ومعالجة أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التفكير الشخصي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتحمل المسؤولية، والعمل نحو تحقيق الإنجازات في أسرهم ومجتمعاتهم.

    ومن المقرر مناقشة المناهج الدراسية، ودور وكالات تمويل البحوث في معالجة أهداف التنمية المستدامة، وإشراك المجتمع المدني والصناعة، وكذلك دور الشركاء الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني في التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب تخصيص جلسة حول الاقتصاد القائم على المعرفة، ومستقبل التعليم والتدريب المهني والتقني.​

    خالد عبدالغفار المنتدى العالمي للتعليم العالي مؤتمر صحفي وزارة التعليم العالي

    الخبر التالى:

    اليوم.. وزير الأوقاف يكرم أوائل دورات "الحسابات والمخازن"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان