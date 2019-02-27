الصحة: 5 حالات من مصابي "محطة مصر" في حالة حرجة



كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن 5 حالات من بين مصابي حادث محطة مصر، في حالة حرجة حتى الآن.

كان جرار اصطدم صباح الأربعاء بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة. أسفر الحادث عن مقتل 20 شخصا وإصابة 43 اخرين، بحسب بيان لوزارة الصحة.

وأشار مجاهد في تصريحات صحفية، إلى خروج 15 مصابًا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم، وتتوزع باقي الحالات بين مستشفيات: دار الشفاء ومعهد ناصر وشبرا العام والحلمية العسكري، والقبطي.

وقال إن الإصابات عبارة عن حروق من الدرجة الثانية والثالثة، بنسبة 30 إلى 60%، ويتلقون الرعاية الكاملة بالمستشفيات حالياً.

وشدد المتحدث باسم الصحة على توافر كافة المستلزمات الطبية وأكياس الدم بالمستشفيات.