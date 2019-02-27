برلماني للحكومة: إما تطوير السكك الحديدية أو إلغاء النقل بها

كتب- أحمد علي:

علق النائب هاني مرجان، على حادث محطة مصر الذي أودى بحياة 20 مواطنًا و40 مصابًا، قائلاً إن "الحكومات المتعاقبة فشلت في القضاء على كوارث السكك الحديد التي تحصد أرواح المواطنين الأبرياء منذ عهد السادات حتى الآن ".

وأضاف مرجان، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحكومة أنفقت مليارات الجنيهات لإصلاح هيئة النقل العام في مصر، بما فيها السكك الحديدية، ولكنها فشلت في ذلك الأمر الذي يعد إهدارًا للمال العام.

وأكد ضرورة اختيار وزير للنقل لديه رؤية واستراتيجية بعيدة المدى للقضاء على الأزمات المتكررة للسكة الحديد.

وتابع: "الحكومة إما تطور خدمات السكك الحديد وتحمى أرواح المواطنين أو توقف حركة النقل بواسطة القطارات حتى لا تتكرر مثل تلك الكوارث".

وأشاد مرجان، بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بسرعة التحرك وإجراء التحقيقات اللازمة لمحاسبة المقصرين وكشف جميع الأسباب والملابسات الحقيقية التي كانت وراء هذا الحادث البشع الذي أدمى قلوب المصريين.​