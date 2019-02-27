خالد عكاشة عن استقالة وزير النقل: تصرف سياسي ناضج

القاهرة - أ ش أ:

شدد العميد خالد عكاشة، الخبير الاستراتيجي وعضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، على ضرورة محاسبة المتسببين في إزهاق الأرواح البشرية خلال حادث قطار محطة مصر.

وقال العميد عكاشة - في تصريح اليوم الأربعاء - إن ترك السائق للقطار، بحسب التحقيقات الأولية، يعد تصرفًا غير مسئول ويدل على وجود خلل في العنصر البشري.

ولفت الخبير الاستراتيجي إلى أن تقديم وزير النقل لاستقالته عقب الحادث وتحمله المسئولية، يعد تصرفًا سياسيًا ناضجًا ومسئولًا وشكلًا متطورًا من أشكال الإدارة، معتبرًا في الوقت ذاته، أن ما حدث يحتاج إلى وقفة مع النفس؛ لاسيما أن الخدمة لم تكن على الوجه المطلوب في حين أن المرافق العامة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر حيث يستخدمها الملايين يوميًا.

وأكد الخبير الأمني، ضرورة تقديم أفضل خدمة للمواطنين وتلبية طموحاتهم في الانتقال إلى مستوى حضاري يليق بهم.

ونعى المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ضحايا الحادث متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين وأن يلهم الصبر أهالي المتوفين.

وقالت هيئة السكك الحديدية إن جرارا اصطدم صباح الأربعاء بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة. أسفر الحادث عن مقتل 20 شخصا وإصابة 43 اخرين، بحسب الاحصاءات الرسمية.



نقلت سيارات إسعاف الضحايا إلى مستشفيات قريبة من المحطة، فيما انتقل المسؤولون، على رأسهم رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، إلى مكان الحادث للوقوف على اخر التطورات. كانت بعض الجثث متفحمة جراء الحريق التي تسبب فيه الاصطدام.



وقدم المهندس هشام عرفات وزير النقل، الذي يتولى منصبه منذ فبراير 2017، باستقالته من الحكومة. وقال عرفات لمصراوي إن استقالته جاءت من مطلق مسؤوليته السياسية عن الحادث.



يشار إلى أن حوادث القطارات تتكرر بين الحين والاخر بسبب الاهمال وسوء الصيانة. كان أسوأ تلك الحوادث قد وقع في 2002 حينما اندلعت النيران في عربات قطار ركاب عند مدينة العياط جنوب الجيزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 360 شخصا.



وفي 2012، اصطدم أحد القطارات في محافظة أسيوط بحافلة نقل تلاميذ ما أسفر عن مقتل 50 معظمهم من الأطفال.



وقتل 29 شخصا وأصيب 61 اخرين في نحو 1793 حادث قطار شهدتها البلاد في 2017، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وشهدت العام الماضي أكثر من حادثة، أبرزها في فبراير حين اصطدم قطارين في محافظة البحيرة ما أسفر عن مقتل 19 شخصا.