50 صورة من حادث محطة مصر: الموت مرّ من هنا

يعمل منذ 16 عامًا.. من هو سائق الجرار المتهم في حادث محطة مصر؟

كتب - أحمد جمعة:

تصوير - مصطفى الشيمي وأحمد طرانة ومحمد حسام الدين ونادر نبيل وعلاء أحمد:

معاناة عاشها نحو 60 راكبًا ساقهم قدرهم للتواجد بحلول العاشرة صباح اليوم الأربعاء، على رصيف محطة مصر، حين اصطدم جرار برصيف رقم 6 بالمحطة، ما تسبب في انفجار خزان الوقود الخاص بالجرار، ليودي بحياة 20 منهم، ويبقى نحو 40 يمكثون بين جدران مستشفيات القاهرة، يأملون من الله العافية.

كان يومًا عصيبًا على من مرّ من محطة مصر، لا يزال صراخ الأهالي يدوي في المبنى الزجاجي الحديث، الذي تسلل إليه رائحة الموت، من يبحثون عن ذويهم، رافعين الدعوات بأن تمنحهم العناية الإلهية فرصة ثانية للبقاء، والشفاء لمن أدركته النيران فأحرقته.

عدسة مصراوي رصدت من العاشرة حتى ساعات الليل، تفاصيل هذا الحادث.