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    التموين تُبرم اتفاقًا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لشراء مليون و20 ألف طن قمح

    09:16 م الأربعاء 27 فبراير 2019
    التموين تُبرم اتفاقًا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لشراء مليون و20 ألف طن قمح

    الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

    كتبت- عايدة رضوان:

    أبرم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الأربعاء، اتفاقًا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتوفير 213 مليون دولار لشراء شحنات قمح لإنتاج الخبر البلدي المدعم.

    وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه جرى تدبير مليون و20 ألف طن من القمح لسد احتياجات البلاد حتى العام المالي القادم، بموجب الاتفاق الذي أبرمته الوزارة مع المؤسسة.

    وأبدت المؤسسة الاسلامية الدولية لتمويل التجارة، استعداداتها لتوفير مزيد من التمويل اللازم لاحتياجات الوزارة من السلع التموينية الاستراتيجية اللازمة للمواطن المصري.

    ولفت البيان إلى أن المؤسسة أحد المصادر الدولية المتخصصة في إيجاد حلول تمويلية متكاملة لتلبية الاحتياجات اللازمة لتحسين معيشة المواطن من خلال إتاحة السلع في الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الاسلامي ومنها مصر.

    علي المصيلحي وزارة التموين القمح الخبر المدعم
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