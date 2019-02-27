البابا تواضروس ناعيًا ضحايا حادث محطة مصر: "أتمنى ألا يكون الإهمال السبب"

كتب- إسلام ضيف:

نعى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ضحايا حادث اصطدام جرار برصيف ركاب بمحطة مصر بوسط البلد بالقاهرة.

وقال البابا تواضروس الثاني في كلمته بعظته الأسبوعية والتي يُلقيها بكنيسة مارمرقس الرسول بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد: "حادث نعزي أسر الضحايا في الحادث، الحادث شديد، ونُصلي من أجل المصابين ومرفق السكة الحديد".

وتابع البابا تواضروس: "أتمنى ألا يكون الإهمال هو السبب في الحادث، ونتمنى من الله أن يحفظ بلادنا من كل شر ويعيننا دائما أن تصير حياتنا هادئة وفي سلام".

وقَبِل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استقالة المهندس هشام عرفات وزير النقل، التي قدمها في أعقاب الحادث، وكُلف وزير الكهرباء بتسيير أعمال وزارة النقل بشكل مؤقت.

وقالت هيئة السكك الحديدية إن جرارًا اصطدم صباح الأربعاء بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة. أسفر الحادث عن مقتل 20 شخصا وإصابة 43 اخرين، بحسب الاحصاءات الرسمية.

نقلت سيارات إسعاف الضحايا إلى مستشفيات قريبة من المحطة، فيما انتقل المسؤولون، على رأسهم رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، إلى مكان الحادث للوقوف على اخر التطورات. كانت بعض الجثث متفحمة جراء الحريق التي تسبب فيه الاصطدام.

وقدم المهندس هشام عرفات وزير النقل، الذي يتولى منصبه منذ فبراير 2017، باستقالته من الحكومة. وقال عرفات لمصراوي إن استقالته جاءت من مطلق مسؤوليته السياسية عن الحادث.

يشار إلى أن حوادث القطارات تتكرر بين الحين والآخر بسبب الإهمال وسوء الصيانة. كان أسوأ تلك الحوادث قد وقع في 2002 حينما اندلعت النيران في عربات قطار ركاب عند مدينة العياط جنوب الجيزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 360 شخصا.

وفي 2012، اصطدم أحد القطارات في محافظة أسيوط بحافلة نقل تلاميذ ما أسفر عن مقتل 50 معظمهم من الأطفال.

وقتل 29 شخصا وأصيب 61 اخرين في نحو 1793 حادث قطار شهدتها البلاد في 2017، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وشهدت العام الماضي أكثر من حادثة، أبرزها في فبراير حين اصطدم قطارين في محافظة البحيرة ما أسفر عن مقتل 19 شخصا.