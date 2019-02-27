يعمل منذ 16 عامًا.. من هو سائق الجرار المتهم في حادث محطة مصر؟

كتب- محمود مصطفى وأحمد جمعة:

كشفت مصادر بهيئة السكك الحديدية، عن معلومات بشأن سائق الجرار الذي تسبب في حادث محطة مصر الذي وقع اليوم الأربعاء.

كان جرار اصطدم صباح الأربعاء بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة. أسفر الحادث عن مقتل 20 شخصا وإصابة 43 اخرين، بحسب الاحصاءات الرسمية.

وأوضحت المصادر لمصراوي، أن السائق يدعى "علاء صلاح"، ويشتهر بعلاء أبوالغار بين زملائه في العمل، ويعمل بهيئة السكك الحديدية منذ تعيينه عام 2002.

ولفتت المصادر إلى أن السائق يبلغ من العمر 40 سنة، ويقطن بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وقال سائقون تحدث إليهم مصراوي، من موقع الحادث، إن "علاء" لم يكن شخصًا متعدد الصداقات داخل عمله "كان في حاله شوية"، وعقب الحادث رفض رؤسائه في العمل استلام "العاكس" منه، أي مفتاح الجرار، في محاولة لإخلاء مسؤوليته من الحادث.

وأشار السائقون إلى أن "علاء" سارع على الفور بالهروب من المحطة بعدما شاهد الدخان يتصاعد وألسنة اللهب تشتعل في الركاب.

أوضح العاملون أن سائق الجرار رقم 2302، تشاجر أثناء خروجه من ورش "أبوغاطس" مع سائق آخر، إذ نزل من الجرار المنكوب وتركه وبه "العاكس" الذي يشغل الجرار، وهو يشبه مفتاح تشغيل السيارة.