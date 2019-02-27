علي عبدالعال يستقبل رئيس ألبانيا

كتب- أحمد علي:

زار الرئيس الألباني، إلير ميتا، مقر مجلس النواب، اليوم، في إطار زيارته الرسمية لمصر، عقب إجرائه مباحثات مع رئيس الجمهورية، وكان في استقباله الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وسليمان وهدان وكيل المجلس والمستشار أحمد سعدالدين أمين عام المجلس وعدد من نواب المجلس.

خلال اللقاء، أشار إلير ميتا إلى حرص بلاده على تقوية ودعم العلاقات مع مصر على جميع المستويات، معربًا عن تقديره للمباحثات البناءة التي أجراها مع الرئيس السيسي، قبل مجيئه إلى مقر مجلس النواب، والتي شهدت بحث سبل تعزيز التعاون في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأكد بشكل خاص، أن علاقات الصداقة والروابط التاريخية التي تجمع بين مصر وألبانيا، إلى جانب إرادة قيادتي البلدين، تمثل التزامًا بالعمل على تعزيز التعاون الثنائي المتواصل والتنسيق المستمر بين البلدين، بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، كما أن مصر تتمتع بأهمية كبيرة لدى ألبانيا نظرًا لدورها الرائد في محيطها الإفريقي والإقليمي ومنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط، ما يدفع ألبانيا إلى ضرورة الحفاظ على علاقات قوية مع مصر من جانبه.

ورحب الدكتور علي عبدالعال، بالرئيس الضيف في بلده الثاني مصر، مؤكدًا أن الزيارة، إضافة وإثراء للعلاقات القوية الموجودة بالفعل بين البلدين على المستويات كافة، وتعتبر زيارة تاريخية تشهد تدشين جمعية الصداقة البرلمانية بين برلماني البلدين، مشيرًا إلى أن العلاقات البرلمانية بين البلدين تشهد هي الأخرى تزايدًا لمصلحة البلدين وشعبيهما، مؤكدًا أن جمعية الصداقة البرلمانية بين البلدين تعمل جاهدة بغية دفع هذه العلاقات إلى آفاق أوسع وأرحب بما يتناسب وحجم وثقل البلدين في محيطهما.

ودعا الدكتور عبدالعال، الرئيس الضيف إلى زيادة عدد السياح الألبان إلى مصر، خاصة في ظل حالة الأمن والاستقرار التي باتت تشهدها مصر إلى جانب زيادة الاستثمارات الألبانية في الاقتصاد والسوق المصري للاستفادة من مؤشرات النمو الواعدة التي يشهدها الاقتصاد المصري.

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