"الوطنية للإعلام" تنعى ضحايا حادث محطة مصر

كتب- مصطفى علي:

نعت الهيئة الوطنية للإعلام ببالغ الحزن والأسى، ضحايا حادث قطار محطة مصر الذي وقع صباح اليوم.

وحسب بيان، الأربعاء، تؤكد الوطنية للإعلام متابعتها اللحظية لتفاصيل الحادث منذ وقوعه وإعلام المشاهد المصري بالبيانات الخاصة بأعداد الضحايا والمصابين من مصادرها الرسمية .

وفور وقوع الحادث وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام القطاعات المعنية بتغيير الخريطة البرامجية لشاشات وإذاعات الوطنية للإعلام لتغطية تفاصيل الحادث لإعلام المشاهد المصري بالصورة الكاملة عن الحادث والحصول على بيانات الدقيقة والصحيحة المتعلقة به من المصادر الرسمية وإعلام المشاهد بها فى مواجهة الشائعات التى تطلق حول الحادث

وتقدم حسين زين بخالص العزاء لأسر ضحايا الحادث داعيا الله ان يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم اهلهم الصبر ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين .