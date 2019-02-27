"تم قبولك".. التعليم ترسل نتيجة "التعاقد المؤقت" للمعلمين

كتبت- ياسمين محمد:

بدأت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، إخطار المقبولين في مسابقة التعاقد المؤقت مع المعلمين، بقبولهم في المرحلة الأولى من المسابقة، والالتحاق باختبارات التعيينات عبر البريد الإلكتروني.

وجاء نص الرسالة عبر البريد الإلكترونى للمتقدمين كالآتي: "تم قبولك للالتحاق باختبار تعيينات وزارة التربية والتعليم".

وأرسلت الوزارة أيضا رسائل على الهاتف المحمول تتضمن تحديد موعد الاختبار والمقابلات الشخصية.

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تلقي أوراق المتقدمين لعقود المعلمين المؤقتة، يوم الاثنين الماضي،

وكان الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، قد أعلن إطلاق مسابقة للتعاقد المؤقت على وظيفة معلم؛ لسد العجز في المدارس بمختلف المديريات التعليمية، بإجمالي 65 ألف عقد مؤقت لمدة ثلاثة شهور فقط غير قابل للتجديد.