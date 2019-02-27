الصحة: نقل جثامين ضحايا حادث "محطة مصر" إلى مشرحة زينهم

كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مؤسسة الطب الشرعي وجهت بنقل جميع جثامين ضحايا حادث محطة مصر، بواسطة سيارات الإسعاف إلى مشرحة زينهم.

وأضاف مجاهد، في تصريحات تليفزيونية لقناة "إكسترا نيوز"، إن المتوفيين منهم: 14 ذكرًا، 4 إناث، وطفلين أخوة.

وتابع أن بعض المتوفيين لم يتم التعرف عليهم حتى الآن، ويجري التعرف عليهم بواسطة الطب الشرعي.

وبالنسبة للمصابين، قال مجاهد، إن عددهم وصل لـ 43 حالة، والحروق من الدرجة الثانية والثالثة، فيما عدا 5 حالات حرجة، مشيرًا إلى أن الفرق الطبية في جميع المستشيفات على أعلى مستوى، وهناك مخزون استراتيجي من الدم.

وأعلنت هيئة السكة الحديد، أن جرارًا اصطدم، صباح اليوم الأربعاء، بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة.

وأسفر الحادث عن مقتل 20 مواطن، وإصابة 43، بحسب بيان رسمي لوزارة الصحة.

ونقلت سيارات إسعاف الضحايا إلى مستشفيات قريبة من المحطة، فيما انتقل المسؤولون إلى مكان الحادث للوقوف على اخر التطورات.

كانت بعض الجثث متفحمة جراء الحريق التي تسبب فيه الاصطدام.

وأخلت السلطات المحطة وأعلنت هيئة السكة الحديد توقف حركة القطارات من وإلى المحطة.

يشار إلى أن حوادث القطارات تتكرر بين الحين والاخر. وكان أسوأ تلك الحوادث قد وقع في 2002 حينما اندلعت النيران في عربات قطار ركاب عند مدينة العياط جنوب الجيزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 360 شخصًا.

وفي 2012، اصطدم أحد القطارات في محافظة أسيوط بحافلة نقل تلاميذ ما أسفر عن مقتل 50 معظمهم من الأطفال.

وفي فبراير من العام الماضي، قتل 19 شخصًا على الأقل وأصيب عشرات حينما اصطدم قطارين في محافظة البحيرة.