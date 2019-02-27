نقابة الزراعيين تنعى شهداء حادث محطة مصر

كتب- أحمد مسعد:

أصدرت نقابة المهن الزراعية، بيانا نعت فيه ضحايا حادث محطة مصر صباح اليوم.

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين في بيان: " ينعى مجلس نقابة المهن الزراعية بمصر ضحايا حادث حريق القطار بمحطة مصر صباح اليوم، وندعو الله بالشفاء العاجل للمصابين. "

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وأضاف نقيب الزراعيين:"خالص العزاء للشعب المصري في الحادث الأليم، ورحم الله الشهداء، وانزل الله الصبر والسكينة علي نفوس ذويهم وأحبابهم... آمين يا رب العلمين، فيما طالب "خليفة" الحكومة بالتحقيق في الحادث لمعرفة المتسبب في الجريمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث رغم عدم إنكارنا لجهود الدولة في تطوير هيئة السكك الحديدية والشبكة القومية للطرق لتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين.