  • عاجل:"نيران و6 ساعات هلع".. حادث محطة مصر (تايم لاين)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حادث محطة مصر رامي مالك تركي آل الشيخ محمد صلاح الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019

    وزير الطيران المدني ينعى ضحايا حادث محطة مصر

    04:39 م الأربعاء 27 فبراير 2019
    وزير الطيران المدني ينعى ضحايا حادث محطة مصر

    الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني

    كتب- طه عبيد:

    قدم الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، وجميع العاملين بقطاع الطيران، التعازي والمواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم الذي وقع داخل محطة مصر.

    ووجه وزير الطيران المدني مستشفى مصر للطيران بتبني مبادرة العاملين بقطاع الطيران المدني؛ للتبرع بالدم لمصابي الحادث، مؤكدا استعداد المستشفى لاستقبال وتقديم الرعاية الصحية لأي حالات إصابة.

    يونس المصري حادث محطة مصر وزارة الطيران المدني التبرع بالدم مستشفى مصر للطيران

    الخبر التالى:

    نقابة الزراعيين تنعى شهداء حادث محطة مصر
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان