وزير الطيران المدني ينعى ضحايا حادث محطة مصر

كتب- طه عبيد:

قدم الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، وجميع العاملين بقطاع الطيران، التعازي والمواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم الذي وقع داخل محطة مصر.

ووجه وزير الطيران المدني مستشفى مصر للطيران بتبني مبادرة العاملين بقطاع الطيران المدني؛ للتبرع بالدم لمصابي الحادث، مؤكدا استعداد المستشفى لاستقبال وتقديم الرعاية الصحية لأي حالات إصابة.

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