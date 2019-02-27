وزيرة الصحة: ارتفاع عدد مصابي حادث محطة مصر إلى 43 حالة

كتبت-ياسمين محمد:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن المستشفيات التي نقله إليها مصابي حادث حريق "محطة مصر"، يتوفر بها جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية والقوى البشرية اللازمة، مشيرة إلى أنها تواصلت مع القوات المسلحة وقصر العيني ومستشفى عين شمس، للتعاون لإسعاف المصابين في المستشفيات التي نقلوا إليها.

وأوضحت زايد، في تصريحات صحفية، أن عدد الإصابات وصل إلى 43 إصابة، بالإضافة إلى 20 قتيل، لافتة إلى أن بعض المصابين إصاباتهم خفيفة، وآخرين إصاباتهم دقيقة ما بين حروق أو حروق وكسور، لافتة إلى أن بعض المصابين لم يجر التعرف على هويتهم حتى الآن.

ولفتت إلى أن مستشفى دار الشفاء نقل إليه 8 مصابين، ومعهد ناصر نقل إليه 11 مصابًا، ومستشفى الحلمية العسكري نقل إليه 3 حالات، وهناك أربعة حالات في طريقها لمستشفى الجلاء العسكري، فيما نقل حالتين فقط لمستشفى الدمرداش، وواحدة للمستشفى القبطي، وهناك حالة حرجة في مستشفى شبرا العام تعذر نقلها.

وأشارت إلى أن هناك 15 حالة خرجت خروج تحسن، وانتشرت فرق من أمانة الصحة النفسية وأساتذة الطب النفسي، في المستشفيات التي يوجد بها مصابين؛ لتقديم الدعم النفي للاهالي.

واصطدم جرار بجدار خرساني، بالرصيف رقم 6 بمحطة مصر، الأمر الذي أدى إلى انفجار "تانك" السولار، وأحدث انفجارًا هائلًأ خلف قتلى ومصابين.