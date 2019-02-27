لمدة 16 يوما.. "المجلس القومي" يحتفل بمئوية اليوم العالمي للمرأة أول مارس

كتبت- نور العمروسي:

ينظم المجلس القومي للمرأة، احتفالية بعيد المرأة المصرية، تحت شعار "المرأة المصرية .. أصل الحكاية "، من 1 – 16 مارس المقبل.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن احتفالات المجلس هذا العام تختلف عن الأعوام القادمة، لتزامنها مع مرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية، تكريماً لتاريخ المرأة المصرية المشرف يحتفل المجلس بهذه المئوية.

وأضافت، إن الاحتفالات تستهدف الوصول إلى مليون سيدة في قرى ونجوع مصر من خلال تنظيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة، بجانب عدداً من الأنشطة الفنية والتوعية، منها تنظيم حملة "طرق الأبواب" بجميع المحافظات، وكذا تنظيم حملة" لأني راجل" بمعاونة مجموعة من الشباب المتطوع على مدار 16يوم.

كما تنظم جميع فروع المجلس بالمحافظات مجموعة من الندوات لمناقشة قضايا المرأة المختلفة، والتركيز على تاريخ المرأة المصرية فى مائة عام، بجانب تنظيم عدداً من الأنشطة منها تنظيم منتدى منظمات المجتمع المدني لمناقشة قضية الزواج المبكر، كما تقوم لجنة المرأة الريفية بالمجلس بتنظيم ندوة حول التمكين الاقتصادي، وتدوير المخلفات، وربط الصناعات بالحرف اليدوية للرائدات الريفيات، والمزارعات بمحافظة المنوفية، إضافة إلى تنظيم معسكر "أنا وماما" للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. ​