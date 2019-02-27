بالصور.. البابا تواضروس الثاني يلتقي أقباط بورسعيد في موقع الكنيسة الجديدة

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، المئات من أقباط محافظة بورسعيد، بموقع كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، التي سيضع حجر أساسها بنطاق حي الضواحي، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ الإقليم.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني وفدًا مكون من: سكرتاريته الخاصة، وأساقفة ومطارنة مدن القناة والمحافظات المجاورة، وسكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الحبر الجليل الأنبا دانيال.

ويتضمن برنامج بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للمحافظة، وضع حجر الأساس لكنيسة الأنبا انطونيوس والأنبا بولا، واستقبال للوفود الرسمية، ثم العظة الأسبوعية والاجتماع العام بكنيسة مارمرقس ببورفؤاد وإقامة صلاة رعوية.

وتستكمل الزيارة غدا الخميس بتدشين كنيسة أبو سيفين بمنطقة بلال بن رباح بحي الزهور ثم القداس الآلهى، ثم يصافح البابا تواضروس الشعب بالكاتدرائية.