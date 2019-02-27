برلمانى يطالب بتولي القوات المسلحة إدارة مرفق السكة الحديد

كتب- أحمد علي:

دعا النائب طارق حسانين، عضو مجلس النواب ونائب إمبابة، إلى إسناد هيئة السكة الحديد إلى القوات المسلحة لوقف الحوادث المتكررة والإهمال الذي تعاني منه والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأكد طارق حسانين، عضو مجلس النواب، في بيان، الأربعاء، أن وزير النقل مسئول عن ملفات عديدة ولابد من فصل هيئة السكة الحديد وتستند إصداراتها إلى القوات المسلحة باعتبارها قادرة على ضبط العمل بها ووقف الحوادث والقضاء على الإهمال خاصة أن حادث اليوم لا يحتاج مسكنات ولكن حل جذري.