رئيس الوزراء ينعى ضحايا حادث قطار محطة مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

​نعى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ضحايا حادث قطار محطة مصر.



وعقب عودة رئيس الوزراء من تفقد محطة سكة حديد رمسيس، ومستشفى الهلال، استكمل ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، وطلب من الوزراء الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث قطار محطة سكة حديد رمسيس، مقدماً التعازي لأسرهم، ومتمنياً الشفاء للمصابين.



وكانت هيئة السكة الحديد، أعلنت أن جرارًا اصطدم، صباح اليوم الأربعاء، بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة.

وأسفر الحادث عن مقتل 20 مواطن، وإصابة 42، بحسب تصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

ونقلت سيارات إسعاف الضحايا إلى مستشفيات قريبة من المحطة، فيما انتقل المسؤولون إلى مكان الحادث للوقوف على اخر التطورات.

وأخلت السلطات المحطة وأعلنت هيئة السكة الحديد توقف حركة القطارات من وإلى المحطة.