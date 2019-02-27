"الوطنية للصحافة" تنعى شهداء حادث محطة مصر

كتب- مصطفى على

نعت الهيئة الوطنية للصحافة، بكل الحزن والأسى شهداء حادث قطار محطة مصر، داعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وأكدت الهيئة، في بيان، الأربعاء، تقديرها لموقف الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة ورادعة لحساب المسئولين عن هذا الإهمال الجسيم الذي أودى بأرواح أبرياء.

وناشدت وسائل الإعلام بعدم الإسراف في نشر صور الموتى والمصابين، الذي يتنافى مع المعايير الإنسانية، وتسبب إيلاماً كبيراً لأهالي الضحايا، وحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.