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    أول إجراء من الرئيس السيسي بشأن حادث محطة مصر

    01:36 م الأربعاء 27 فبراير 2019
    أول إجراء من الرئيس السيسي بشأن حادث محطة مصر

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتبت- ياسمين محمد:

    توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التعازي لأسر ضحايا حادث محطة مصر، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء.

    ونقلًا عن قناة "إكسترا نيوز"، وجه الرئيس بمحاسبة المتسببين في الحادث، ورعاية المصابين.

    وأعلنت هيئة السكة الحديد، أن جرارًا اصطدم، صباح اليوم الأربعاء، بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة.

    وأسفر الحادث عن مقتل 20 مواطنا، وإصابة 40 آخرين، بحسب تصريحات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

    ونقلت سيارات إسعاف الضحايا إلى مستشفيات قريبة من المحطة، فيما انتقل المسؤولون إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

    وأخلت السلطات المحطة، وأعلنت هيئة السكة الحديد توقف حركة القطارات من وإلى المحطة.

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