بالصور.. وصول مصابي حادث "محطة مصر" إلى معهد ناصر

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- مصطفى الشيمي:

نقلت سيارات الإسعاف مصابي حادث محطة مصر، بعد نشوب حريق "هائل" في محطة قطارات مصر (محطة رمسيس سابقا)، صباح الأربعاء، ناجم عن انفجار "تنك بنزين" يعود لأحد القطارات، إلى معهد ناصر.

حتى الآن تم نقل 5 مصابين، إلى معهد ناصر فيما انتقلت وزيرة الصحة ورئيس الوزرء، إلى مكان الحادث للوقوف على آخر التطورات.

وأخلت السلطات المحطة وأعلنت هيئة السكة الحديد توقف حركة القطارات من وإلى المحطة.

وشب حريق هائل، صباح اليوم الأربعاء، بمحطة مصر، بمنطقة رمسيس؛ إثر اصطدام جرار قطار بهيئة السكك الحديدية في المحطة بجدار خرساني على رصيف رقم 6، ما أدى إلى انفجار شديد نتج عنه تفحم العديد من الجثث وسط هلع من المواطنين.

وتسبب حادث الاصطدام في اشتعال نيران هائلة داخل المحطة، وتفحم عدد كبير من الجثث.

يشار إلى أن حوادث القطارات تتكرر بين الحين والاخر، وكان أسوأ تلك الحوادث قد وقع في 2002 حينما اندلعت النيران في عربات قطار ركاب عند مدينة العياط جنوب الجيزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 360 شخصا.

وفي 2012، اصطدم أحد القطارات في محافظة أسيوط بحافلة نقل تلاميذ ما أسفر عن مقتل 50 معظمهم من الأطفال. وفي فبراير من العام الماضي، قتل 19 شخصا على الأقل وأصيب عشرات حينما اصطدم قطارين في محافظة البحيرة.​