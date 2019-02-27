مدبولي يوجه بإجراء بحث اجتماعي لأسر المتوفين والضحايا في حادث محطة مصر

كتب- أسامة عبدالكريم:

وجه المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ببدء إجراء البحث الاجتماعي للمصابين وأسر المتوفين.

كما وجه رئيس الوزراء، بتقديم أقصي درجات الدعم للأسر وتقديم التعويضات اللازمة لهم.

أخلت السلطات المحطة وأعلنت هيئة السكة الحديد توقف حركة القطارات من وإلى المحطة.

يشار إلى أن حوادث القطارات تتكرر بين الحين والاخر، كان أسوأ تلك الحوادث قد وقع في 2002 حينما اندلعت النيران في عربات قطار ركاب عند مدينة العياط جنوب الجيزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 360 شخصا.

وفي 2012، اصطدم أحد القطارات في محافظة أسيوط بحافلة نقل تلاميذ ما أسفر عن مقتل 50 معظمهم من الأطفال. وفي فبراير من العام الماضي، قتل 19 شخصا على الأقل وأصيب عشرات حينما اصطدم قطارين في محافظة البحيرة.رئيس الوزراء يوجه بإجراء بحث اجتماعي لأسر المتوفين والضحايا.