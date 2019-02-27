  • عاجل:جثث متفحمة على رصيف 6.. ماذا حدث في محطة مصر؟ (فيديوهات وصور)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حادث محطة مصر رامي مالك تركي آل الشيخ محمد صلاح الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019

    مدبولي يوجه بإجراء بحث اجتماعي لأسر المتوفين والضحايا في حادث محطة مصر

    01:17 م الأربعاء 27 فبراير 2019
    مدبولي يوجه بإجراء بحث اجتماعي لأسر المتوفين والضحايا في حادث محطة مصر

    رئيس الوزراء يتابع مع وزير النقل تداعيات حريق محطة

    كتب- أسامة عبدالكريم:

    وجه المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ببدء إجراء البحث الاجتماعي للمصابين وأسر المتوفين.

    كما وجه رئيس الوزراء، بتقديم أقصي درجات الدعم للأسر وتقديم التعويضات اللازمة لهم.

    أخلت السلطات المحطة وأعلنت هيئة السكة الحديد توقف حركة القطارات من وإلى المحطة.

    يشار إلى أن حوادث القطارات تتكرر بين الحين والاخر، كان أسوأ تلك الحوادث قد وقع في 2002 حينما اندلعت النيران في عربات قطار ركاب عند مدينة العياط جنوب الجيزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 360 شخصا.

    وفي 2012، اصطدم أحد القطارات في محافظة أسيوط بحافلة نقل تلاميذ ما أسفر عن مقتل 50 معظمهم من الأطفال. وفي فبراير من العام الماضي، قتل 19 شخصا على الأقل وأصيب عشرات حينما اصطدم قطارين في محافظة البحيرة.رئيس الوزراء يوجه بإجراء بحث اجتماعي لأسر المتوفين والضحايا.

    مصطفي مدبولي مجلس الوزراء غادة والي وزارة التضامن الأجتماعي حادث محطة مصر

    الخبر التالى:

    "فيضان نيران".. فيديو مفزع من زاوية ثانية لحادث قطار رمسيس
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان