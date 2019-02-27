ننشر تفاصيل حريق جرار قطار محطة مصر

مصدر طبي: 10 وفيات و20 مصابا حتى الآن في حادث محطة مصر

كتب- أحمد نجيب:

قالت مصادر مطلعة بهيئة السكك الحديدية، إن تصاعد الأدخنة صباح اليوم من داخل محطة مصر برمسيس؛ نتيجة اصطدام جرار مفرد قادم من الورشة بالمصد الخاص برصيف رقم 6 التابع لأرصفة الوجه القبلي؛ ما أدى إلى اشتعال الجرار نتيجة اصطدامه بأحد أبنية المحطة.

وأضافت المصادر لمصراوي، أنه بعد اصطدام الجرار بالرصيف تصاعدت النيران بشدة، ونتج عن ذلك إصابة بعض المواطنين، إصابات بالغة وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وانتقل رجال الإسعاف إلى مكان الحادث.

وأوضحت المصادر، أن رئيس السكة الحديد المهندس أشرف رسلان، ترك مكتبه على الفور وتوجه إلى رصيف ٦ مكان الحادث وبصحبته قيادات الهيئة، وتوقفت حركة عدد من قطارات الوجه البحري المنطلقة من رصيف رقم ٦.

وحاول مصراوي الوصول إلى رئيس السكة الحديد عبر الهاتف إلا أنه لم يرد.