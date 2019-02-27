مصدر طبي: 10 وفيات و20 مصابا حتى الآن في حادث محطة مصر
10:31 ص الأربعاء 27 فبراير 2019
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كتب - أحمد جمعة:
قال مصدر طبي مسؤول بوزارة الصحة، إن الحريق الذي نشب بمحطة مصر صباح اليوم، أسفر عن سقوط 10 وفيات بين الركاب، فضلا عن 20 مصابا حتى الآن.
وأضاف لمصراوي، الأربعاء، أن بعض الجثث متفحمة من شدة الحريق.
ولفت المصدر إلى الدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى موقع الحريق، لنقل المصابين والوفيات إلى المستشفيات المجاورة.
وأشار إلى نقل عدد من المصابين حاليا إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج اللازم.
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