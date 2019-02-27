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    إخلاء محطة مصر من الجمهور

    10:16 ص الأربعاء 27 فبراير 2019
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    كتب- محمود مصطفى:

    أخلت قوات الأمن محطة مصر من الجمهور، اليوم الأربعاء، بعد نشوب حريق نجم عن اصطدام قطارين.

    ولقى عدد من لأشخاص مصرعهم، داخل المحطة بعد اصطدام قطار بآخر أثناء دخوله المحطة.

    وتسبب حادث الاصطدام في اشتعال نيران هائلة داخل المحطة، وتفحم عدد كبير من الجثث.

    قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، إنه يجرى حاليا التعامل مع الحريق الذي نشب بمحطة قطارات رمسيس صباح اليوم الأربعاء.

    وأوضح جاد، لمصراوي، الأربعاء، أنه جرى الدفع بنحو 20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث .

    وأكد رئيس هيئة الإسعاف أنه لم يتلق حصرا حتى الآن بعدد الوفيات والإصابات.

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    "جثث متفحمة".. مصدر طبي: وفيات ومصابون في حريق محطة مصر
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