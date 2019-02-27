شهود عيان يروون لحظات الرعب بعد انهيار عقار بولاق (فيديو)

كتب - إسلام ضيف:

فيديو - أحمد لطفي:

انتقد عدد من أهالي منطقة بولاق الدكرور، عدم تنفيذ قرار إزالة صادر بحق عقار انهار مساء الثلاثاء، بشارع عبد الحميد المنوفي.

يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت محافظة الجيزة -في بيان- أنها تلقت أمس بلاغاً بحدوث تصدعات بعقار مكون من دور أرضي و4 أدوار، بشارع عبد الحميد المنوفي، وعلى الفور أخلت العقار من الأسرة الوحيدة التي كانت تسكنه؛ حفاظاً على سلامتهم قبل انهيار العقار مساء الثلاثاء.

وذكر سيد أحمد -أحد المتضررين - في تصريحات لمصراوي، أنه كان يجلس برفقة أسرته بمحله المواجه للعقار المنكوب، وأنه فوجيء بأكوام من الطوب والرمل تهدم حائط محله وتدمّر شاشات تلفاز وأجهزة موجودة بالمحل، متهمًا مسؤولي حي بولاق الدكرور بالتقاعس في أداء عملهم، خاصة وأن "العقار المنكوب كان به تضرر وتصدّع شديدين، والساكن الوحيد كان موجود بالعقار قبل دقائق من انهياره، وأن الصدفة لعبت دورًا في إنقاذ حياته خاصة وأنه غادره قبيل سقوطه بالصدفة".

وقال أحد المواطنين: "كنا بنتفرج على الماتش، ويادوب قمت اتحركت لقيت الحيطة وقعت في المكان اللي كنت قاعد فيه.. كان هنا بتوع الحي إمبارح وقافلين الشارع وبنكلمهم بقالنا شهور تعالوا البيت هيقع وفيه عيال".