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ضياء رشوان: مشروع قانون لتحصيل رسوم على إعلانات الصحف

12:04 ص الأربعاء 27 فبراير 2019
ضياء رشوان: مشروع قانون لتحصيل رسوم على إعلانات الصحف

الكاتب الصحفي ضياء رشوان

القاهرة - مصراوي:

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المرشح لمقعد نقيب الصحفيين، إن المستشار بهاءالدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، سيتبنى اقتراحه بتقديم مشروع قانون تتقدم به نقابة الصحفيين لمجلس النواب، بتحصيل رسم لصالحها على حصيلة إعلانات المؤسسات الصحفية المصرية.

وأضاف "رشوان" عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" مساء الثلاثاء، إن مشروع القانون يوفر للنقابة دخلًا سنويًا، يُمكنها من مواجهة التزاماتها تجاه أعضائها.

وأكد "رشوان" أن "أبوشقة" تعهد بمساندة مشروع القانون داخل اللجنة التشريعية والدستورية التي يرأسها، وكذلك خلال مناقشته داخل الجلسة العامة للبرلمان.

ضياء رشوان نقابة الصحفيين نقيب الصحفيين إعلانات الصحف بهاءالدين أبوشقة مجلس النواب

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