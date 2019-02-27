بالمواعيد.. تعرف على توقيتات حذف غير المستحقين من بطاقات التموين​

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، إن المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين للدعم وفقًا للمعايير الـ 5 التي جرى إقرارها، ستبدأ اعتبارًا من أول مارس المقبل.

وأضاف مدكور -في تصريحات لمصراوي-، أنه سيتم إبلاغ غير المستحقين عن طريق بون الصرف "إيصال صرف السلع أو الخبز"، اعتبارًا من أول مارس، على تستقبل الوزارة طلباتهم على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين "www.tamwin.com.eg"، مع أحقيتهم في التظلم خلال خمسة عشر يومًا بدءًا من تاريخ الاستبعاد وسيتم فحص ودراسة تلك التظلمات والبت فيها.

وتابع مدكور، أنه سيتم إغلاق باب التظلمات المتاحة عبر الموقع الإلكتروني اعتبارًا منذ الـ 16 من مارس، على أن يتم البدء في حذف المتخلفين عن التظلم ومن تم رفض تظلماتهم اعتبارًا منذ الأول من أبريل الذي يليه.

وأشار مستشار وزير التموين، إلى أنه خلال الفترة منذ الأول من مارس وحتى البدء في عملية الحذف لن يتم إيقاف صرف السلع أو الخبز، على أن يتم البدء في إيقافهم عقب البت في التظلمات أو التخلف عنها.

يذكر أن وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، أعلن -خلال المؤتمر الذي انعقد السبت الماضي- عن البدء في المرحلة الثانية لحذف غير المستحقين وفقًا لـ 5 معايير، هي: "من يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلو وات، شهرياً، ومن تزيد فاتورة استهلاكه للهاتف المحمول عن 800 جنيه، شهرياً أو أن تزيد مصاريف مدارس أحد الأبناء عن 30 ألف جنيه، سنوياً فأكثر، بالإضافة إلى من لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث، وشاغلي الوظائف العُليا"، وذلك بعد أن تم الانتهاء من حذف غير مستحقي المرحلة الأولى وفقًا لـ 4 معايير أخرى.

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