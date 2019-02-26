الأوقاف عن مشروع "سالموا": يحد من الصراعات

كتب - محمود مصطفى:

أشاد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بمشروع "سالموا جميع الناس" الذي أطلقته أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة الأرثوذوكسية، مؤكدا أنه يهدف إلى النهوض بقضايا السلام من خلال تشجيع وجود المجتمعات السلمية الشاملة للجميع تحقيقًا للتمنية المستدامة.

وقال طايع خلال كلمته بالمؤتمر الافتتاحي لمشروع "سالموا جميع الناس"، بحضور عدد من الأئمة والواعظات والقساوسة، إن وزارة الأوقاف تتعاون مع مشروع سالموا، الذي بدأ تنفيذه في ثلاث محافظات وهما القاهرة والقليوبية وأسيوط، من أجل أن يجتاح السلام ومنع نشوب الصراعات إلى إشراك جميع الجهات الفاعلة في المجتمع.

وأوضح رئيس القطاع الديني، أن المشروع يهدف لخلق بيئة داعمة للسلام المستدام وتقارب الرؤى البحث عن المشترك لكسر الحلقة المفرغة للصراع، وزيادة فاعلية دور المؤسسات الدينية في ترسيخ قيم السلام ونبذ العنف، مؤكدًا أن مصر الآن في مرحلة بناء جديد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادته الحكيمة، وأصبحت نموذجا عالميا يحتذى في سماحة الأديان.

وعن عدم انطلاق "سالموا" من محافظة المنيا؛ رغم أنها أكثر المحافظات التي شهدت أحداثًا طائفية، قال طايع إن "المشروع وليد اليوم ولا يمكن أن نبدأ في مشروع بأماكن مليئة بالأحداث وإلا حكمنا عليه بالفشل، فلابد أن ينشأ ويتأهل صناع السلام من القائمين عليه ثم ينطلق إلى المحافظات كافة".