نائب رئيس البرلمان الألماني لـ"مدبولي": العلاقات مع مصر في أفضل حالاتها

القاهرة - أ ش أ:

أكد نائب رئيس البرلمان الألماني توماس أوبرمان، أن العلاقات المصرية الألمانية في أفضل حالاتها، خاصة في ظل زيادة مجالات التعاون بين البلدين سواء على صعيد الاستثمارات الألمانية في مصر والمشروعات التي تنفذها الشركات الألمانية، أو على صعيد حجم التجارة بين البلدين، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد السياح الألمان في مصر، حيث أصبحت السياحة الألمانية الوافدة تحتل صدارة السياحة في مصر.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع توماس أوبرمان نائب رئيس البرلمان الألماني والوفد المرافق له، بحضور المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.

وأشاد نائب رئيس البرلمان الألماني بالتنظيم المصري المتميز للقمة العربية الأوروبية التي استضافتها مدينة شرم الشيخ مؤخرًا، مشيرًا إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حرصت على المشاركة في القمة تقديرًا للتعاون المتنامي بين ألمانيا والدول العربية، وفى مقدمتها مصر.

وأشار أوبرمان - خلال اللقاء - إلى تعديلات قانون الهجرة الألماني الذي يستهدف تعويض النقص المتوقع في عدد العمالة الألمانية خلال السنوات القادمة، مؤكدًا أن الشباب المصري المؤهل يمتلك فرصًا كبيرة للاستفادة من هذا القانون، عن طريق الحصول على فرص عمل في ألمانيا، ثم نقل خبراتهم إلى مصر، وهو ما سيعود بالنفع على كلا البلدين.

من جانبه، أثنى الدكتور مصطفى مدبولي على حرص المستشارة الألمانية على المشاركة في القمة العربية الأوروبية، مؤكدًا على التقدير الكبير لدى الشعب المصري لحجم التعاون القائم مع ألمانيا، والذي يأتي انعكاسًا للعلاقات المتميزة التي تربط القيادتين السياسيتين في مصر وألمانيا.

وأكد مدبولي أن هناك مجالات جديدة واعدة يمكن تدشين تعاون بشأنها، وذلك من أجل البناء على نتائج اللقاءات المهمة التي عقدها الرئيس السيسي مع الشركات الألمانية على هامش مشاركته في اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن.