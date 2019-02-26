إعلان الجداول المقترحة لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات، بقطاع المعاهد الأزهرية، عن جدول مقترح لامتحانات الشهادة الثانوية، بشُعبتَيها: "الأدبيّ" و"العِلميّ" 2018/2019.

وتَستطلع الإدارةُ المركزية للامتحانات، آراءَ الطلاب، في المواعيد المقررة للاختبارات؛ لتَسمحَ للطلاب وأولياء الأمور والمدرسين وجميع المعنيّين، بوَضْع جدول الشهادة الثانوية.

وأعلنت الإدارةُ المركزية للامتحانات، أنه ستتمّ دراسة جميع المُقترَحات بعناية، حرصًا على مصلحة الطلاب، وتَعديل الجداول وَفقًا لها.

وبحسب اقتراح الإدارة المركزية للامتحانات؛ تبدأ الاختباراتُ بمادتَي: الفقه، والجَبر والهندسة الفراغية (نظام قديم، ونظام حديث)، يومَ السبت 25 مايو 2019، وتنتهي يومَ الأربعاء 26 يونيو 2019 بمادّة: (الحديث)، للشُّعبة العِلميّة.

وتبدأ الشُّعبة الأدبية وَفقَ الجَدول المُقترَح ـ باختبار مادّتَي: الفقه، والتوحيد، يومَ الأحد 26 مايو 2019، وتنتهي يومَ الأحد 23 يونيو 2019، بمادّة: الأدب والنُّصوص، والمُطالَعة.

ويبدأ استطلاع الرأي، اليومَ الثلاثاء 26 فبراير، حتّى الخميس 7 مارس المُقبِل.