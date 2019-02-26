وزير الأوقاف: بيان الأزهر بشأن جماعة الإخوان "تاريخي"

كتب - محمود مصطفى:

وصف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، البيان الذي أصدره الأزهر الشريف عن ممارسات جماعة الإخوان بـ"التاريخي"؛ لأنه كشف زيفها وضلالها، وفرق بين الشهادة في سبيل الله، وبين العمليات الإرهابية التي تروع الآمنين.

وقال الوزير إن بيان الأزهر كشف حقيقة الجماعة الإرهابية، لأنه حينما أصدره الأزهر جاء بعد دراسة مطولة حول ذلك.

كان الأزهر الشريف أصدر بيانًا أمس، ذكر فيه أن جماعة الإخوان الإرهابية تسير على خطى داعش وغيرها من الجماعات المتطرفة، التي تسعى إلى نشر الفوضى وتحقيق أجندات خفية، وتحاول عبثاً أن تهدد أمننا وأماننا.

وشدد وزير الأوقاف -خلال الندوة التي عقدت مساء الثلاثاء، بمسجد الإمام الحسين- أن جماعة الإخوان تتاجر بالدين وهو منها براء، واستخدمت ذلك في عملياتها الإرهابية.

وأضاف أنه تسجيل أول خطبتين باللغتين "السواحلية والهاوسا" يأتي ضمن اهتمام الوزارة بالقارة الأفريقية، بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وأكد أن من لا يملك قوته لا يملك كلمته، سواء كان شخصًا أم دولة، مشيراً إلى أن استخدام الكهرباء والمياه دون دفع مقابل ذلك، يؤثر على الإقتصاد ويضعفه.

وأوضح أن من يحترفون التسول قال صلى الله عليه وسلم فيهم "من سأل الناس تكثرًا فإنما يسأل جمرا".