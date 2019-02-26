شيخ الأزهر لنائب رئيس البرلمان الألماني: نؤمن بأهمية الحوار بين الأديان

كتب - محمود مصطفى:

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر يبذل جهودًا كبيرة لنشر قيم السلام والتعايش المشترك بين أتباع الأديان في مختلف أنحاء العالم على أساس المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس البرلمان الألماني، توماس أوبرمان، والوفد المرافق له، خلال زيارته للقاهرة.

وأضاف الدكتور الطيب، أن الأزهر دائما ما يطالب المسلمين في أوروبا بأن يعوا جيدا أنهم مواطنون أصلاء في مجتمعاتهم، وأن المواطنة الكاملة لا تتناقض أبدًا مع الاندماج الذي يحترم القوانين المحلية ويحافظ على الهوية الدينية.

وأشار إلى أن الأزهر الشريف يؤمن بأهمية الحوار بين أتباع الأديان ويسعى دائما إلى ترسيخه داخل مصر وخارجها، موضحًا أن الأزهر عمل على ذلك من خلال تأسيس "بيت العائلة المصرية"، الذي يجمع في عضويته الأزهر وجميع الكنائس المصرية، للتصدي للتحديات المشتركة التي تواجه المصريين، كما عمل على توطيد علاقاته بالمؤسسات الدينية العالمية الكبرى، كالفاتيكان وأسقفية كانتربري ومجلس الكنائس العالمي، بما يساهم في نشر ثقافة التسامح والعيش المشترك.

ومن جانبه أعرب أوبرمان، عن تقديره لرؤية شيخ الأزهر للسلام والتواصل والتعايش بين الأديان والحضارات المختلفة، لذلك فإن البرلمان الألماني حريص على معرفة رؤيته في القضايا والمشكلات المهمة، كقضايا الحريات الدينية، واندماج المهاجرين المسلمين في المجتمع الألماني، مشيدًا بجهود فضيلة شيخ الأزهر في نشر السلام ومواجهة الإرهاب.