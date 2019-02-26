وزير الأوقاف عن "الأذان الموحد": نقلة حضارية.. ونتوسع في تطبيقه

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، انطلاق مرحلة البث التجريبي للأذان الموحد، بأكثر من مسجد بمحافظة القاهرة.

وقال جمعة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه سيتم التوسع حالياً وفق إمكانيات الجهة المنفذة، غير أن الوزارة ستتوسع في التعاقد مع شركات متعددة للإسراع في تنفيذ واستكمال المشروع على مستوى الجمهورية.

وأوضح وزير الأوقاف أن مشروع الأذان الموحد يُعد نقلة حضارية تتسق ومقاصد الشريعة الإسلامية، فالعبرة من الأذان هو تعظيم شعائر الله والإعلام بدخول وقت الصلاة، وكلا المقصدين يتحقق بمجرد رفع الأذان، وإعلام الناس بدخول وقت الصلاة.

وأشار وزير الأوقاف، إلى حرص الوزارة على اختيار أفضل الأصوات من المؤذنين، ومراعاة فروق التوقيت، بحيث يكون الأذان الموحد على مستوى كل منطقة في ضوء توقيت رفع الأذان بها، مؤكدًا أن المشروع سيقضى على أقل تقدير على تداخل الأصوات بين المساجد القريبة، أو تقدم أو تأخر إطلاق الأذان فى المنطقة الواحدة، مما يجعل من مشروع الأذان الموحد حلا لكثير من المشكلات، مع وفائه بالمقصود الشرعى للأذان.