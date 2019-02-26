ضحك في حصة الدين.. معلم يضرب طالبا و"التعليم": نتحقق

كتبت- ياسمين محمد:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو، يوضح ضرب معلم لتلميذ، بمدرسة طلائع مودرن سكول، حسب ما أظهرت تعليقات الجمهور على الفيديو.

وعلى الرغم أن تاريخ الفيديو يرجع إلى شهر ديسمبر الماضي، إلا أن رواد "فيسبوك"، أعادوا تداوله مرة أخرى.

وأظهر الفيديو، المعلم وهو يضرب الطالب خلال حصة التربية الدينية، بسبب ضحكه أثناء الحصة، الأمر الذي لا يعبر عن احترامه للدرس.

وتباينت ردود أفعال المتابعين حول "الفيديو"، فالبعض رأى أن الطالب ربما يكون أغضب المعلم الأمر الذي أفقده أعصابه، خاصة أن الطالب لم يحترم حصة التربية الدينية.

أما الرأي الآخر، ذهب لأن التعليم لا يجب أن يكون بالعنف، خاصة إذا كانت حصة تربية دينية، كما أن المعلم أساء استخدام سلطته على الطالب وعنفه بشكل غير مقبول.

وقال مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، إنها تتحقق من صحة "الفيديو" المتداول، ومصدره؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

للاطلاع على الفيديو: