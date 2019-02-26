فتح باب التقديم لرياض الأطفال بالمدارس المصرية الدولية

كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت المدارس الرسمية الدولية، فتح باب القبول الطلاب بالصفوف FS1، FS2، للعام الدراسي 2019/ 2020، بالفروع التالية: الشروق، العبور، بورسعيد، طنطا، المنصورة؟

ونشرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الإعلان، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن باب التقديم مفتوح حتى اكتمال العدد المقبول.

وعن شروط التقديم، جاءت كالتالي:

- سن القبول 4 سنوات، بـFS1، في أول أكتوبر وحتى 5 سنوات.

- سن القبول 5 سنوات ويوم، بـFS2، في أول أكتوبر وحتى 6 سنوات.

- إحضار أصل شهادة الميلاد "إلكترونية بمقر المدرسة".

- ملء نموذج طلب الالتحاق بالمدرسة.

- 2 صورة للطفل.

- قبول الطالب بعد اجتياز الاختبار التحريري، ثم المقابلة مع المعلمين والأخصائي النفسي والاجتماعي، واجتياز مقابلة إدارة المدرسة بالاشتراك مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر، مع أولياء الأمور والطالب، بالمواعيد التي يخطر بها أولياء الأمور، على أن يجري غعلان نتيجة المقابلة من قبل المدرسة تليفونيًا لأولياء الأمور.

- المدرسة تقبل الطلاب من جميع أنحاء الجمهورية.

- المصروفات لن تكون شاملة الكتب والنشاط.

- بدء الدراسة شهر سبتمبر 2019.

عناوين المدارس:

- الشروق: مركز خدمات الجولف، الإسكان العائلي سابقًا، المجاورة الثانية بجوار مسجد البخاري.

- العبور: خط 10 بوابة 7 خلف مسجد التوحيد بجوار خزان المياه.

- طنطا: مركز سيبرياي، بجوار إدارة المرور.

- المنصورة: المجمع التعليمي بطلخا، بجوار معسكرات الأمن وشركة الكهرباء.

- بورسعيد: مساكن بروتكس خلف برج الحاويات.

وجرى إنشاء هذه المدارس المصرية الدولية، وهي مدارس حكومية، في ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة المدارس الدولية في مصر، بتاريخ 12/9/2018؛ لتوفير تعليم بمواصفات دولية يمنح شهادات الثانوية البريطانية والبكالوريا الدولية، بتكلفة تصل إلى 15 ألف جنيه سنويًا، ولتلبية جزء من حجم الطلب المتزايد على هذه النوعية من المدارس.

وبدأ تشغيل مجموعة المدارس بمناقط: القاهرة "الشروق"، القليوبية "العبور"، بورسعيد "جنوب"، الغربية "طنطا"، الدقهلية "المنصورة"، والإسكندرية "المنتزه"، اعتبارًا من العام الدراسي 2018/2019.