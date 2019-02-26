علي عبدالعال: تجريم الأعمال الإرهابية وغض الطرف عن المحرضين غير منطقي

الأقصر – محمد محروس:

انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الإقليمي حول مكافحة الإرهاب، الذي تستضيفه مدينة الأقصر خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجاري، بالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي، والأمم المتحدة.

يقام المؤتم بحضور أمل عبدالله القبيسى، رئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسة الفريق الاستشاري رفيع المستوى التابع للاتحاد البرلماني الدولي المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف، ومارتن تشونجونج، أمين عام الاتحاد البرلمانى الدولي، ماورو ميديكو، المستشار الخاص لوكيل الأمين العام، مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب، وعدد من البرلمانيين والخبراء من الإمارات والأردن والكويت والبحرين والسعودية والعراق والمغرب والجزائر وقطر والسودان ولبنان وفلسطين وسوريا واليمن وبنجلاديش وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي والبرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية للبحر الابيض المتوسط.

وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن مواجهة الإرهاب تحتاج لتضافر كل الجهود لاجتثاثه من جذوره بعد أن بات خطرا كبيرا يهدد سلم وأمن كافة الدول والبلدان.

وأضاف رئيس مجلس النواب: "يأتي مؤتمرنا هذا كاشفًا عن الأهمية التي تمثلها القضية التي يتصدى لها، والتي تفرض علينا التعامل معها بخطى واستراتيجيات موحدة ومتسقة: داخلياً وإقليمياً ودولياً، ألا وهى مكافحة الإرهاب والدور الذى يمكن أن تقوم به البرلمانات في هذا المجال".

وتابع "عبدالعال"، إن القضاء على الإرهاب لن يتحقق إلا من خلال التصدي للجذور الأيديولوجية التكفيرية المسببة لتلك الظاهرة، باعتبارها جوهر القضية، وهو ما يقتضي عدم الفصل بين نشر الفكر المتطرف وبين ارتكاب أعمال إرهابية مادية، فالواقع يؤكد أن الأمرين مترابطين، ومن غير المنطقى تجريم الفعل الإرهابي وغض الطرف عن المحرض، مشيرا إلى أن التجربة المصرية علمتنا أن التطرف يؤدي إلى الإرهاب حتمًا سواء كان هذا التطرف عنيفاً أو غير عنيف.

وأوضح أن موقف الدولة المصرية واضح من التطرف، وأدعو الجميع إلى الاستفادة من خلاصة تجربتنا، مؤكدا أن التطرف يؤدي إلى الإرهاب ولا مجال للتمييز بين الجماعات المتطرفة فى هذا الشأن، كلهم سينتهون إلى ذات النتيجة وهي ممارسة الإرهاب.

وأكد "عبدالعال" أن دحر الإرهاب يستلزم استراتيجية شاملة، لا تقتصر على الجوانب الأمنية والعسكرية فحسب؛ وإنما تمتد لتشمل العمل على دحض الأسس الفكرية التي يقوم عليها، وتعزيز قيم الديمقراطية، بالإضافة إلى تصويب الخطاب الديني بما يعزز القيم السمحة للأديان ويرسخ قيم التعايش المشترك واحترام الآخر.

واستدرك رئيس مجلس النواب: "لا شك في أن أي دولة تسمح باستخدام منابرها الإعلامية والسياسية للترويج لتلك الأيديولوجيات المتطرفة تساهم بشكل رئيسي في تفشي خطر الإرهاب".

أضاف إن ظاهرة المقاتلين الأجانب التى يركز عليها مؤتمرنا هذا فى جلساته المختلفة، باتت أحد التهديدات الخطيرة المرتبطة بالصراعات الجارية فى عدد من دول المنطقة، وفى مقدمتها سوريا، حتى بات هؤلاء المقاتلون لاعبا رئيسيا فى الصراع، لما اكتسبوه من خبرات قتالية وتدريبات على استخدام الأسلحة.

أردف عبدالعال ومع الهزائم العسكرية التى تكبدها تنظيم داعش فى العراق وسوريا، وفقدانه العديد من قواعده، وعودة بعض الكتل الرئيسية من المقاتلين الأجانب إلى أوطانهم أو تحركهم إلى ساحات أخرى، فإن الخطر ما زال قائماً، خاصة فى ظل المخاوف من انخراطهم فى أعمال إرهابية داخل أوطانهم بعد عودتهم، أو تحولهم إلى خلايا نائمة بين ثنايا المجتمع، ‏يمكن لها أن تنشط فى أى وقت، فضلاً عن دورهم فى تجنيد مقاتلين آخرين وتكوين خلايا إرهابية جديدة.

وأعاد "عبدالعال" طرح تساؤل الرئيس السيسي على المؤتمر: من حرك المقاتلين الأجانب من دولهم إلى المنطقة؟ ومن يمدهم بالأموال والسلاح والتدريب؟ ومن يوفر لهم الدعم السياسي؟ هذه جميعها تساؤلات مهمة، وإذا أردنا تشخيصًا دقيقًا وحقيقيًا لمشكلة المقاتلين الأجانب وإيجاد حلول ناجزة لها، لابد أولا أن نضع أيدينا على إجابات واضحة ومحددة لتلك التساؤلات.

وقال عبدالعال أود أن أنتهز هذه الفرصة لأدعو الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة من خلال المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب التى أشرف بعضويتها، لإصدار دليل إرشادي للبرلمانات، يتضمن نصائح وإرشادات ونماذج للممارسات الجيدة والتشريعات الناجزة والإجراءات الفعالة التي أثبتت نجاعتها في أكثر من بلد، ســواءً في الوقــاية من الأعمال الإرهابية قبل وقوعها، أو فى التصدي لها حال وقوعهــا -لا قدر الله- وفى تطويق تداعياتها وآثارها ومعاقبة مرتكبيها وتعويض الضحايا.

اختتم وأعتقد أن لدينا من الخبرات والتجارب ما يمكن الاستفادة منه وتبادل الرأى بشأنه خدمة لشعوبنا وحفاظاً على أمن أوطاننا.