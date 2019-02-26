الحبيب الجفري: لم أسمع رئيسًا يتحدث عن خصوصية الثقافة العربية مثل السيسي

كتب - محمود مصطفى:

قال الداعية اليمني الحبيب علي الجفري، إنه لم يسمع أو يرى على مدار 30 سنة ماضية عن رئيس عربي يتحدث عن خصوصية الثقافة العربية مثلما فعل الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس في ختام القمة العربية الأوروبية، أثناء تعليقه على أحكام الإعدام التي صدرت بحق المدانين في مقتل النائب العام.

وأضاف خلال محاضرته للأئمة التي عقدت صباح الثلاثاء، بأكاديمية الأوقاف لتدريب الدعاة والوعاظ والواعظات بمدينة السادس من أكتوبر، أن العالم العربي والإسلامي كله يجمع على أن الأزهر القائد والمرجعية، ولم يحدث أن اجتمع الاتحاد الأوروبي قبل ذلك واستمع إلى الإمام الأكبر وهو يتحدث عن حقوق المرأة.

وأشار إلى أن أحفاد نابليون وغيرهم يستمعون الآن بكل إنصات إلى شيخ الأزهر قائلين: "نريد أن نفهم يا شيخ الأزهر ما الحقيقة؟"