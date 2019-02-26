برلماني: التعليم الزراعي بحاجة للتطوير

كتب- أحمد علي:

قال خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تطوير التعليم الزراعي، مهم؛ للنهوض بالزراعة المصرية وتوفير التدريبات اللازمة لرفع قدرات الطلاب، مشيدا بتوقيع اتفاقية التعاون بين برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET وشركة مصر إيطاليا للأعمال الزراعية، والتي تستهدف دعم الطلاب وخريجي المدارس الزراعية وتأهيل المزراعين لفتح أسواق إضافية، وتوفير التدريب الفني اللازم وخلق فرص عمل وزيادة الأنشطة الزراعية الخاصة بمحافظة الأقصر، مطالبا بتوقيع اتفاقيات مماثلة بباقي المحافظات.

وأوضح مشهور، في بيان، الثلاثاء، أن التعليم الزراعي يعاني من الاستمرار في تدريس الأساليب الزراعية القديمة ما يجعل الخريج الزراعي لا يفقه كيفية التعامل مع الأساليب الزراعية الحديثة؛ لأن الزراعة تتطور بشكل مستمر مع تطورات العلم الحديث، ما يجعل هناك حاجة مُلحة لإضافة الطرق الزراعية الحديثة.

وأضاف أن التعليم الزراعي يحتاج أن تكون كل مدرسة ملحقة بمزرعة كبيرة للإنتاج الزراعي وأخرى للإنتاج الحيواني، ومعمل للصناعات الغذائية، بالإضافة لإمكانية توقيع بروتوكولات تعاون بين وزارة التربية والتعليم ومزارع القطاع الخاص، بحيث يقضي الطالب مدة سنة كاملة في إحدى المزارع حتى يستطيع متابعة المحصول الشتوي والصيفي على أن تحتسب هذه السنة من ضمن سنوات الدراسة ويمارس الطالب الزراعة بشكل عملي.