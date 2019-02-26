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    وفاة عادل عبدالعزيز رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق

    12:18 م الثلاثاء 26 فبراير 2019
    وفاة عادل عبدالعزيز رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق

    وفاة عادل عبدالعزيز رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط

    كتب- مصطفى علي:
    أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط، وفاة الكاتب الصحفي عادل عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق اليوم.
    وأوضحت، الوكالة، أن تشييع الجنازة عقب صلاة الظهر من مركز مشتول السوق، محافظة الشرقية، ويقام العزاء مساء اليوم بمنزل العائلة، شارع تل الحصن في المطرية بجوار مدرسة طه حسين- محطة مترو المطرية.
    وتولى عادل عبدالعزيز، رئاسة مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط عقب ثورة يناير، كأول رئيس للوكالة عقب الثورة، كما عمل قبلها محررًا عسكريًا لسنوات في الوكالة.

    أنباء الشرق الأوسط عادل عبد العزيز

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