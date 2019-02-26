بحضور الملا.. انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض بحوث البترول

كتب- محمد صلاح:

انطلقت فعاليات المؤتمر والمعرض الثاني والعشرين للبترول والثروة المعدنية، الذي ينظمه معهد بحوث البترول برئاسة الدكتور ياسر مصطفى، اليوم الثلاثاء بقاعة الأوركيد في دار الدفاع الجوي.

ووصل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية للمشاركة وافتتاح فعاليات المؤتمر الذي يقام للمرة الأولى خارج أسوار المعهد، إضافة لوجود دولة تشاد الشقيقة كضيف شرف للمرة الأولى؛ تنفيذا لاستراتيجية مصر التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وقال الدكتور ياسر مصطفى، القائم بأعمال مدير معهد بحوث البترول، إن المؤتمر والمعرض يأتي استمرارًا لتدعيم وتفعيل التعاون بين وزارتي البحث العلمي والبترول والثروة المعدنية التي تشهد انطلاقة كبيرة خلال الفترة الحالية بفضل مجهودات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الذي لم يبخل بأي دعم أو توجيه للمعهد بوجه وكذلك أيضا الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي.

وكان في مقدمة الحضور الدكتور الأمين الدودو عبد الله الخاطري، سفير جمهورية تشاد لدى جمهورية مصر العربية، الدكتور عباس النقي، الأمين العام لمنظمة الأوابك.