وزير الطيران يهنئ العاملين بالنجاح في استقبال ضيوف القمة العربية الأوروبية

كتب- طه عبيد:

بعث الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، برسالة تهنئة للعاملين بالقطاع، عقب النجاح الذي حققه العاملون خلال استقبال ضيوف مصر بالقمة العربية الأوروبية بمدينة شرم الشيخ .

وقال يونس المصري، خلال رسالته للعاملين، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل الزملاء بقطاع الطيران المدني ممن ساهموا بجهَد مشرف مع جميع الجهات المعنية بتنظيم أعمال القمة العربية الأوروبية بمدينة شرم الشيخ، والتي ضمت عددا من الملوك والرؤساء، وكان له عظيم الأثر في خروج القمة بهذه الصورة المشرفة أمام العالم، وثبت قدرة مصر على تنظيم واستضافة مثل هذه الأحداث الكبيرة المهمة.

وأضاف يونس المصري، خلال رسالته للعاملين بمناسبة نجاح القمة العربية الأوروبية، متابعًا: "أخص بالذكر أبنائي العاملين بالمطارات المصرية المختلفة من مختلف التخصصات بمطاري القاهرة وشرم الشيخ الدولي، على جهدهم الكبير والمظهر الجميل، وحسن الضيافة، للوفود المشتركة سائلا المولى عز وجل أن يوفق الجميع لرفعة شأن البلاد وأن يحفظ الله مصر وشعبها العظيم".